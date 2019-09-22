Гравець назвав переломний момент у грі із Бельгією

Слова головного тренера збірної України Угіса Крастіньша змогли переломити матч проти Бельгії в 1/8 чемпіонату Європи.

Про це розповів центральний блокуючий Дмитро Теременко.

"Угіс Крастіньш багато вніс свого в збірну України. Дуже велика частина перемоги - це його заслуга. Він знайшов правильні слова, коли ми почали розпадатися як команда. Ми вели 18:11 і програли сет. На одному відрізку ми взяли два очки, а бельгійці - тринадцять. Це був сильний удар. Зрозуміло, що ми були пригнічені. В той момент не важливими були якісь технічні установки. Нас потрібно було зібрати команду. І Угіс знайшов правильні слова. Думаю, ви чули їх в трансляції. І ми потихеньку повернулися в гру, а потім нас вже було важко зупинити.

Угіс Крастінш - молодець. І він, і Артур Тінто. Їх латвійський дует заряджає нас позитивною енергією. Нам є звідки її брати. Це дуже важливо під час гри, коли тренерський склад впевнений в собі і ніхто не панікує, а підживлює команду. Це нам дуже допомогло", – розповів Теременко.