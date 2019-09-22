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Віве Кельце - Мотор Запоріжжя: відео онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 11:55 334 0
Відеотрансляція матчу 2 туру Ліги чемпіонів ЕГФ
Віве Кельце - Мотор Запоріжжя: відео онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі гандбольної Ліги чемпіонів ЕГФ чемпіон України Мотор зіграє виїзну гру проти польского Віве Кельце.

Гра відбудеться сьогодні, 22 вересня, в Кельце на стадіоні Хала Легіонів.

Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах XSPORT і UA Перший.

Також онлайн-трансляція матчу Віве Кельце - Мотор дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку гри.

Нагадаємо, польський Віве Кельце є переможцем Ліги чемпіонів ЕГФ сезону 2015/16.

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