Відеотрансляція матчу 2 туру Ліги чемпіонів ЕГФ

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі гандбольної Ліги чемпіонів ЕГФ чемпіон України Мотор зіграє виїзну гру проти польского Віве Кельце.

Гра відбудеться сьогодні, 22 вересня, в Кельце на стадіоні Хала Легіонів.

Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах XSPORT і UA Перший.

Також онлайн-трансляція матчу Віве Кельце - Мотор дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку гри.

Нагадаємо, польський Віве Кельце є переможцем Ліги чемпіонів ЕГФ сезону 2015/16.