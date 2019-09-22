Джерело - Чемпіон.
У 2 турі гандбольної Ліги чемпіонів ЕГФ чемпіон України Мотор зіграє виїзну гру проти польского Віве Кельце.
Гра відбудеться сьогодні, 22 вересня, в Кельце на стадіоні Хала Легіонів.
Початок о 21:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалах XSPORT і UA Перший.
Також онлайн-трансляція матчу Віве Кельце - Мотор дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку гри.
Нагадаємо, польський Віве Кельце є переможцем Ліги чемпіонів ЕГФ сезону 2015/16.