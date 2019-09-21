Джерело - Трибуна.
Український борець вільного стилю Олександр Хоцяновський завоював бронзу на чемпіонаті світу в Нур-Султані.
Про це повідомляє Трибуна.
У бронзовому фіналі вагової категорії до 125 кг капітан збірної України був сильнішим Баджо Хутаба з Сербії.
Хоцяновський завоював ліцензію на Олімпіаду-2020.
Ця бронза Хоцяновського стала четвертою медаллю для збірної України на Чемпіонаті світу.
Нагадаємо, жіноча збірна України стала 5-ю у загальному заліку на Чемпіонаті світу.
Раніше українка виборола бронзу на Гран-прі із дзюдо.