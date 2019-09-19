Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з волейболу програла останній матч групового етапу чемпіонату Європи у Нідерландах.
У п’ятому турі Україна зустрічалася із Польщею. "Синьо-жовті" програли суперникам усі три сети матчу.
Збірна України фінішувала на третьому місці у групі D, попереду лише Польща та Нідерланди. Попри поразку національна команда забезпечила собі участь у плей-оф ще у грі із Естонією, де зіграє проти Бельгії, яка фінішувала другою у групі B.
Чемпіонат Європи
Груповий раунд, 5-й тур
Польща – Україна 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)
Раніше українці перемогли Чехію та Чорногорію.