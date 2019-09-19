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Збірна України поступилася Польщі на Євро-2019

Вчора 22:49 211 0
Збірна України зіграє у плей-оф чемпіонату Європи
Збірна України поступилася Польщі на Євро-2019
#Україна, #Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу програла останній матч групового етапу чемпіонату Європи у Нідерландах.

У п’ятому турі Україна зустрічалася із Польщею. "Синьо-жовті" програли суперникам усі три сети матчу.

Збірна України фінішувала на третьому місці у групі D, попереду лише Польща та Нідерланди. Попри поразку національна команда забезпечила собі участь у плей-оф ще у грі із Естонією, де зіграє проти Бельгії, яка фінішувала другою у групі B.

Чемпіонат Європи

Груповий раунд, 5-й тур

Польща – Україна 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

Раніше українці перемогли Чехію та Чорногорію.

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