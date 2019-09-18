Джерело - Чемпіон.
Дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк натякнув про завершення своєю кар’єри.
Про це розповів сам борець.
"Ось і закінчився чемпіонат світу для борців греко-римського стилю. Для мене, найімовірніше, це остання світова першість, шалено радий закінчити його на найвищому щаблі п'єдесталу пошани", - розповів Беленюк.
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Вот и закончился чемпионат мира для борцов греко-римского стиля😌Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почёта! В копилке нашей сборной одна медаль🥇 и две лицензии на олимпийские игры в Токио 🇯🇵 (60кг и 87кг). Сейчас собираем вещи и выезжаем в аэропорт;) Я лично очень соскучился за домом, так что жду с нетерпением возвращения на родную землю ;) СКОРО УВИДИМСЯ ДРУЗЬЯ ☝🏾✌🏾👌🏾👍🏾 ⠀ P.s. Спасибо Казахстану за воистину тёплый приём ! 🇰🇿🤝🇺🇦
Раніше, Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані.
Нагадаємо, Беленюк назвав свою депутатську зарплату.