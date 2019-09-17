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Хабіб продав на аукціоні футболку Пуар’є за ​​100 тисяч доларів

Сьогодні 11:34 216 0
Гроші підуть на благодійність
Хабіб продав на аукціоні футболку Пуар’є за ​​100 тисяч доларів
#Пуар’є, #Хабіб

Джерело - sportarena.com.

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов виставив на аукціон футболку свого останнього суперника - Дастіна Пуар’є, і зміг виручити за цей лот 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє mmajunkie.usatoday.com.

Виручені гроші підуть до благодійного фонду The Good Fight, який належить Дастіну Пуар’є.

"Це чудово, тому що ці гроші допоможуть багатьом людям. Я пишаюся цим. Ціную допомогу Хабіба в благодійності. Фонд зростає, і я дуже вдячний йому за це", - сказав Пуар’є.

Раніше, Нурмагомедов назвав свого наступного суперника.

Нагадаємо, Мак-Грегор може отримати реванш із Хабібом.

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