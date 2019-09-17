Хабіб продав на аукціоні футболку Пуар’є за ​​100 тисяч доларів

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов виставив на аукціон футболку свого останнього суперника - Дастіна Пуар’є, і зміг виручити за цей лот 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє mmajunkie.usatoday.com.

Виручені гроші підуть до благодійного фонду The Good Fight, який належить Дастіну Пуар’є.

"Це чудово, тому що ці гроші допоможуть багатьом людям. Я пишаюся цим. Ціную допомогу Хабіба в благодійності. Фонд зростає, і я дуже вдячний йому за це", - сказав Пуар’є.