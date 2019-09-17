Беленюк: Я дуже багато працював для того, щоб добути цю перемогу

Джерело - xsport.ua.
Дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк зміг домогтися такого результату завдяки наполегливій праці.
Про це українець заявив
"Велика подяка за привітання. Я багато працював, для того щоб сьогодні очолити цю категорію і виграти цю вагу. Я дуже радий цьому.
Сьогодні мені протистояв сильний суперник і я дуже радий тому, що зміг перемогти. Я дуже сильно втомився.
Не зміг провести прийом, так як у нього дуже хороший захист, але все добре", - сказав Беленюк.
Раніше, Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані.
Нагадаємо, Беленюк назвав свою депутатську зарплату.