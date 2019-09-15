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Веспрем - Мотор: онлайн-трансляція матчу 1 туру Ліги чемпіонів
#Мотор

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон України запорізький Мотор зіграє матч 1 туру групи В Ліги чемпіонів у гостях з угорським Веспремом.

Матч відбудеться 15 вересня.

Початок о 18:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію Веспрем - Мотор на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

 Дивіться також: Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

Окрім Мотора та Веспрема у групі В грають: македонський Вардар, португальський Порту, німецький Кіль, польський Віве Кельце, французький Монпельє та білоруський Мєшков.

Напередодні Вардар у гостях здолав Монпельє (31:33), а Порту переміг Мєшков (27:25).

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