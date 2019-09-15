Веспрем - Мотор: онлайн-трансляція матчу 1 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон України запорізький Мотор зіграє матч 1 туру групи В Ліги чемпіонів у гостях з угорським Веспремом.
Матч відбудеться 15 вересня.
Початок о 18:00 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію Веспрем - Мотор на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.
Дивіться також: Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція
Окрім Мотора та Веспрема у групі В грають: македонський Вардар, португальський Порту, німецький Кіль, польський Віве Кельце, французький Монпельє та білоруський Мєшков.
Напередодні Вардар у гостях здолав Монпельє (31:33), а Порту переміг Мєшков (27:25).