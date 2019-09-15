Перед стартовим матчем Ліги чемпіонів проти Весперна гравці Мотора відчувають впевненість у собі.

Про це сказав наставник команди Микола Степанець.

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"Наші перемоги в SEHA-лізі безумовно надають впевненості гравцям перед матчем проти Весперна. Особливо переможний матч з Вардаром, клубом, який є володарем Ліги чемпіонів допоміг хлопцям відчути свою силу.

Зі складом я ще сумніваюся. Тому не можу назвати тих гравців які вийдуть у старті. Це залежатиме від багатьох факторів навіть від сторони з якої починатиме грати команда", - сказав Степанець.