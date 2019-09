Український плавець Богдан Гриненко встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з паралімпійського плавання у Лондоні.

24-річний Гриненко став переможцем запливу на дистанції 100 метрів на спині в категорії S7. Дистанцію він подолав за 1:08,92.

Цей результат виявився швидшим за минуле досягнення, яке встановив британець Джонатан Фокс. Гриненко побив його рекорд на 0,23 секунди.

It hasn't taken long for the first WR to fall on night four!

Take a bow Bohdan Hryenko 🇺🇦 #London2019 #ExperiencetheExtraordinary pic.twitter.com/VMN2bIHcW0