Попри відсутність належного фінансування зі сторони держави спортсмени можуть знайти кошти на декілька зборів.

Про це розповіла чемпіонка світу в потрійному стрибку та депутат Верховної Ради Ольга Саладуха.

"Спонсорів поки немає. Я про це поки не думала. Та й взагалі, мені здається, знайти гроші на кілька зборів, щоб підготуватися до чемпіонату світу, не так уже й важко. І мені, і Беленюку.

Не так уже й сильно нас держава забезпечувала. Від міністерства молоді та спорту я отримувала зарплату 4000 гривень. Не думаю, що я відмовилася від великого капіталу.

Мені взагалі дивно, чому раніше зарплата була такою копійчаної. Не розумію, чому говорили, мовляв, ми отримуємо по 15-20 тисяч гривень щомісяця, що за 15 мільйонів виділяється на підготовку. Я не знаю, звідки взяті такі цифри", – відзначила Саладуха.