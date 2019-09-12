Саладуха: Відмовилася від фіналу Діамантової ліги через прийняття депутатської присяги

Чемпіонка світу в потрійному стрибку і депутат Верховної Ради Ольга Саладуха цілеспрямовано готуватимуся до чемпіонату світу.

Про це вона заявила Главкому.

"Відчуваю себе спортсменкою, комфортніше мені саме в спортивному середовищі. Можна сказати, поки я подумки перебудовуюся. Атмосфера сесійної зали і стадіону абсолютно різні. Але, думаю, втягнуся.

Чому не їздила на фінал Діамантової ліги? Я туди відібралася, але стартувати 29 серпня в Цюріху не змогла, бо цього дня відбувалася присяга народного депутата. Пропустити такої події не могла. Довелося обирати. Також відмовилася від матчевої зустрічі Європа-США, яка відбулася 9-10 вересня у Мінську.

Найближчим часом стартів у мене буде дуже багато. У липні-серпні мала щільний змагальний графік. Через те ми з тренером навіть планували взяти паузу і накопичити емоції. Трохи заспокоїлася і тепер цілеспрямовано готуватимуся до чемпіонату світу", - сказала Саладуха.