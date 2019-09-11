Збірна України програла Хорватії і вилетіла з юнацького чемпіонату Європи

Українці програли хорватам

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групового етапу чемпіонату Європи з футзалу, який відбувається у Латвії, Україна U-19 зустрічалася зі своїми однолітками з Хорватії.

У першому таймі українці відкрили рахунок, але вже до перерви суперник зрівняв рахунок. У другому таймі хорвати вийшли вперед. Наприкінці матчу українці пропустили ще раз. Україна не змогла вийти з групи, посівши друге місце.

Євро-2019 (U-19)

3 тур

Група В, 11 вересня

Україна U-19 - Хорватія U-19 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Бланк, 1:1 - 17 Хрстич, 1:2 - 32 Хрстич, 1:3 - 40 Юрлина

Раніше, збірна України перемогла Нідерланди і поступилася Іспанії.