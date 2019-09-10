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Білоруські спортсмени повернуть гроші за підготовку, якщо будуть виступати за чужі збірні

Сьогодні 17:39 285 0
Лукашенко підписав відповідний указ
Білоруські спортсмени повернуть гроші за підготовку, якщо будуть виступати за чужі збірні
#Білорусь, #Лукашенко

Джерело - belarushockey.com.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, згідно з яким спортсмени, в разі їх виступи за національні та збірні команди іноземних держав, будуть повертати гроші, витрачені на їх підготовку.

Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.

"Закріплений обов'язок спортсменів компенсувати витрати на їх підготовку в разі систематичного порушення обов'язків щодо участі в спортивних змаганнях або виступу за національні та збірні команди іноземних держав", - йдеться в указі.

Згідно з документом, "наймачі членів національних і збірних команд тепер зобов'язані звільняти їх від роботи зі збереженням заробітної плати на період виклику на спортивні заходи".

"Документ спрямований на систематизацію та упорядкування роботи по формуванню національних і збірних команд, забезпечення спортивної підготовки їх членів, а також напрямку спортсменів, тренерів та фахівців для участі в спортивних та інших заходах", - наголошується в указі.

Указом врегульовані питання залучення в такі команди осіб начальницького і рядового складу силових відомств.

Нагадаємо, Білорусь на останніх хвилинах перемогла Естонію.

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