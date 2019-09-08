Ігор Радівілов єдиний, хто виграв для України золоту медаль

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 7-го вересня, у перший день Кубку світового виклику FIG в Угорщині українські гімнасти зуміли вибороти п'ять нагород різного ґатунку.

Про це повідомляє НОК України.

Ігор Радівілов єдиний, хто виграв для України золоту медаль. Перше місце українець посів у вправах на кільцях.

Дві нагороди українській збірній виборов Олег Верняєв. Гімнаст виборов срібло на коні та у вільних вправах.

Компанію на п'єдесталі пошани Верняєву склав Петро Пахнюк, який завоював бронзову медаль.

Ангеліна Радівілова виграла бронзу в опорному стрибку.

Нагадаємо, Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах, а також 2 срібні нагороди у багатоборстві та у вправах на кільцях.