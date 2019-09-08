Українська спортсменка тріумфувала на турнірі у Японії

Українські каратисти здобули дві медалі у Токіо

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени привезли дві медалі з турніру серії Karate1 Premier League, який проходив у Токіо.

Про це повідомляє прес-служба МОК.

Золото у ваговій категорії до 55 кг завоювала Анжеліка Терлюга.

В свою чергу Станіслав Горун отримав бронзу у ваговій категорії до 55 кг.

🥋🥊Дві медалі у столиці Олімпіади-2020!!!



🇺🇦Українські спортсмени везуь дві медалі з турніру серії Karate1 Premier League🏆, що проходить у Токіо🎌.



🥇🥉Золото на рахунку Анжеліки Терлюги (до 55 кг), бронза у Станіслава Горуни (до 75 кг). Втіаємо!!!! pic.twitter.com/Im8v1X5ner — НОК України (@OlympicUA) 8 вересня 2019 р.

Раніше, українська каратистка показала звабливі фото.