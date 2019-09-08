Українська спортсменка тріумфувала на турнірі у Японії

Джерело - Чемпіон.
Українські спортсмени привезли дві медалі з турніру серії Karate1 Premier League, який проходив у Токіо.
Про це повідомляє прес-служба МОК.
Золото у ваговій категорії до 55 кг завоювала Анжеліка Терлюга.
В свою чергу Станіслав Горун отримав бронзу у ваговій категорії до 55 кг.
🥋🥊Дві медалі у столиці Олімпіади-2020!!!— НОК України (@OlympicUA) 8 вересня 2019 р.
🇺🇦Українські спортсмени везуь дві медалі з турніру серії Karate1 Premier League🏆, що проходить у Токіо🎌.
🥇🥉Золото на рахунку Анжеліки Терлюги (до 55 кг), бронза у Станіслава Горуни (до 75 кг). Втіаємо!!!! pic.twitter.com/Im8v1X5ner
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