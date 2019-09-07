Топовий легкоатлет Тоні Фергюсон дав свій прогноз на майбутній бій

Джерело - Чемпіон.

Зірковий боєць Тоні Фергюсон очікує на видовищний поєдинок від Хабіба Нурмагомедова та Дастіна Порьє.

Про це він заявив у своєму Twitter.

"Чекаю найкращого від цього бою. Вітаю вас, хлопці, насолодіться цією битвою, але залиште щось для мене. Очікую побачити подвійний нокаут, не розчаруйте. І хтось із вас буде моїм суперником. Не забувайте", - написав Фергюсон

Best Of Fight To @DustinPoirier & @TeamKhabib Competing This Weekend #ufc242 Cheers Fellas, Enjoy the Battle & Save Some For Me. I Expect A Double Knockout As Usual, Don’t Dissapoint. One Of You Is Next 💪🕶 The Time Is Coming To Feel The Real CHAMP SHIT ONLY™️ Experience 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/Qt2HYSOjT0 — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) September 5, 2019

Нагадаємо, онлайн-трансляцію бою.

Раніше Хабіб і Пор’є провели дуель поглядів.