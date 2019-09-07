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Фергюсон: Чекаю подвійний нокаут в бою Хабіб - Порьє

Вчора 21:32 204 0
Топовий легкоатлет Тоні Фергюсон дав свій прогноз на майбутній бій
Фергюсон: Чекаю подвійний нокаут в бою Хабіб - Порьє
#Порьє, #Нурмагомедов, #Фергюсон

Джерело - Чемпіон.

Зірковий боєць Тоні Фергюсон очікує на видовищний поєдинок від Хабіба Нурмагомедова та Дастіна Порьє.

Про це він заявив у своєму Twitter.

"Чекаю найкращого від цього бою. Вітаю вас, хлопці, насолодіться цією битвою, але залиште щось для мене. Очікую побачити подвійний нокаут, не розчаруйте. І хтось із вас буде моїм суперником. Не забувайте", - написав Фергюсон

Нагадаємо, онлайн-трансляцію бою.

Раніше Хабіб і Пор’є провели дуель поглядів.

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