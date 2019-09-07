Українець виконав кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу

У останніх змаганнях виконав норматив

Джерело - ФЛАУ.

У заключний день виконання нормативів для участі у чемпіонаті світу, українець Сергій Смелик на турнірі в Андухарі подолав дистанцію 200 метрів за 20,39 с і тим самим забезпечив собі ще й перемогу на змаганнях.

Про це повідомляє ФЛАУ.

Упродовж кількох стартів поспіль Сергій Смелик був близьким до нормативу з бігу на 200 метрів для участі у чемпіонаті світу (27 вересня – 6 жовтня, Доха, Катар), проте виконати його все ніяк не вдавалося. Але українець все ж досягнув мети.

В Іспанії крім Смелика виступали також Анна Плотіцина. Українка фінішувалап’ятою з бігу на 100 метрів з бар’єрами (13,19 с).

Раніше, фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту серед чоловіків тиждень тому виграв українець Андрій Проценко (2,32 м).

Нагадаємо, Проценко претендує на звання кращого легкоатлета місяця в Європі.