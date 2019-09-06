Хабіб і Пор’є пройшли процедуру зважування перед боєм

Бійці битимуться за титул UFC в легкій вазі

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов і його майбутній опонент американець Дастін Пор'є пройшли обов'язкову процедуру зважування перед боєм.

Вага як Нурмагомедова, так і Пор'є виявилася рівною - 70,3 кг.

Варто відзначити, що в цьому поєдинку бійці битимуться за титул UFC у легкій вазі, який зараз належить росіянину.

Сам поєдинок відбудеться 7 вересня 2019 року. Початок основного ефіру бою - о 21:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хабіб і Дастін вже провели дуель поглядів перед поєдинком.