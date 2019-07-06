За крок від нагороди

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко посіла четверте місце на етапі Діамантової ліги в швейцарській Лозанні, завершивши виступи в кроці від потрапляння на п'єдестал.

Про це повідомляє sportarena.

На уже восьмому етапі Левченко показала результат в 1,94 метра, в той час як переможницею стала росіянка Марія Ласіцкене (2,02 метра).

Другу сходинку посіла Карина Таранда з Білорусі (2,00), а третю - Мірела Демірева з Болгарії (1,97).

Раніше повідомлялося, український каратист Станіслав Горуна завоював золото Європейських ігор у Мінську.

Нагадаємо, 15-річна Бачинська завоювала золото у вільних вправах.

Джерело - sportarena.