Українці здобули 37 медалів

Передостанній день на Європейських іграх Україна завершила на четвертій сходинці у загальнокомандному медальному заліку.

Сьогодні, 29 червня, на Європейських іграх в Мінську було розіграно 28 комплектів нагород. Українська скарбничка змогла поповнитися п’ятьма медалями.

В активі українців 10 золотих, 13 срібних і 14 бронзових медалей.

Щоб наздогнати збірну Італії, яка наразі третя, українцям необхідно здобувати золоті нагороди в останній день Європейських ігор. Шанси на найвищі нагороди мають боксери Олександр Хижняк і Микола Буценко, які проведуть фінальні бої. Також у греко-римській боротьбі у фінал вийшов Жан Беленюк.

Раніше, український важковаговик здобув золото на Європейських іграх.

Нагадаємо, український гімнаст Олег Верняєв виборов срібну нагороду на Європейських іграх в Мінську.

Джерело - Чемпіон.