Збірна України з легкої атлетики - чемпіон ІІ Європейських ігор

Збірна України з легкої атлетики стала чемпіоном Європейських ігор-2019 в Мінську в командних змаганнях за форматом DNA (динамічна нова легка атлетика).
У вирішальній гонці переслідування Україна випередила господарів турніру - збірну Білорусі.
Ця медаль стала для збірної України 32-ю на цьогорічних Європейських іграх (9-12-11).
Нагадаємо, що українські боксери Ярослав Харциз, Юрій Шестак та Марія Боруца не пробилися в 1/2 фіналу мінських Європейських ігор.
Раніше повідомляли, що Олександр Хижняк забезпечив собі медаль Європейських ігор-2019.
Джерело - sport.ua.