Збірна України з легкої атлетики - чемпіон ІІ Європейських ігор

32 нагорода українців

Збірна України з легкої атлетики стала чемпіоном Європейських ігор-2019 в Мінську в командних змаганнях за форматом DNA (динамічна нова легка атлетика).

У вирішальній гонці переслідування Україна випередила господарів турніру - збірну Білорусі.

Ця медаль стала для збірної України 32-ю на цьогорічних Європейських іграх (9-12-11).

Нагадаємо, що українські боксери Ярослав Харциз, Юрій Шестак та Марія Боруца не пробилися в 1/2 фіналу мінських Європейських ігор.

Раніше повідомляли, що Олександр Хижняк забезпечив собі медаль Європейських ігор-2019.

Джерело - sport.ua.