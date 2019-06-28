Полтавець переміг одноголосним рішенням суддів

У казахському місті Нур-Султан на міжнародному професійному турнірі зі змішаних єдиноборств ММА — "М-1 Challenge 102" полтавський боєць ММА Дмитро Микуця переміг німця Роберта Лау.

Про це повідомляє сайт Полтавщина Спорт.

Він переміг умейн-карді турніру у напівважкій вазі в турнірі.

У першому раунді Дмитру було непереливки. Роберт Лау атакував його лоу-кіками, а на третій хвилині притиснув полтавця до канатів октагону і посипав ударами. Втім, кінцівку раунду Дмитро забрав собі. Полтавець вміло перевів сутичку в партер, і контролював противника. У другому раунді Дмитро вже домінував і у стійці і у партері. Після кількох неприємних для німця влучань, Дмитро знову захопив контроль у партері й міг перемагати больовим прийомом на руку. Проте Роберт Лау зумів уникнути больового, і навіть вивернувся з програшної позиції. Третій раунд знову був за Дмитром. Полтавець знову перевів сутичку в партер і не зміг виконати больовий. Проте, Дмитро тримав впевнений сайд-контроль, посипав суперника ударами руками по голові та колінами в корпус. Судді оцінили старання і домінування Дмитра і віддали полтавцеві перемогу, яку той присвятив покійному дідусеві.

До вашої уваги відео поєдинку.

Дмитро Микуця тренується у полтавському клубі "OneTeam". У Полтаві його готували до змагань тренери Ігор Онопрієнко та Максим Кишинець.

Раніше повідомлялося, що Телеканал XSPORT покаже всі матчі за участю збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок.

Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.

Джерело - Полтавщина Спорт.