Українські стрільці здобули бронзові медалі на Європейських іграх

Фінальний акорд стрільців

Олена Костевич і Павло Коростильов поставили бронзову крапку у виступі української збірної з кульової стрільби на ІІ Європейських іграх у Мінську.

Українські спортсмени показали третій результат у змаганнях змішаних команд у стрільбі з малокаліберного пістолета (25 м).

Нагадаємо, що українські боксери Ярослав Харциз, Юрій Шестак та Марія Боруца не пробилися в 1/2 фіналу мінських Європейських ігор.

Раніше повідомляли, що Олександр Хижняк забезпечив собі медаль Європейських ігор-2019.

Джерело - Чемпіон.