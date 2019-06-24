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Бондаренко більше не виступатиме на Європейських іграх у Мінську

Сьогодні 15:33 310 0
Проблеми зі здоров'ям далися взнаки
Бондаренко більше не виступатиме на Європейських іграх у Мінську

Український легкоатлет Богдан Бондаренко не виступатиме у півфіналі командних змагань на Європейських іграх.

Про це повідомляє XSPORT.

Бондаренко  потрапив до складу збірної  в останній момент, після того, як набрав змагальну форму, а Дмитро Дем'янюк отримав травму.

У кваліфікації Європейських ігор Бондаренко  взяв бронзову висоту  2,21 метра, але не зумів показати золотий результат - 2,28 метра, двічі збивши планку.

Після виступу Богдан зізнався, що  мав проблеми зі здоров'ям  і роздумував над тим, щоб і зовсім не виходити в сектор.

У підсумку, Бондаренко не прийме участь в півфіналі командних змагань, а його місце займе Андрій Проценко , який разом з командою знаходиться в Мінську.

У свою чергу, бронзовий призер Європейських ігор вранці 25 червня вже прилетить до Києва. Вболівальники і журналісти можуть зустріти Бондаренко о 08:00 в Борисполі в термінал D.

Нагадаємо, у секторі стрибків у висоту на мінському стадіоні Динамо українець здобув бронзову нагороду.

Раніше повдіомляли, що Марина Бех-Романчук здобула бронзову нагороду ІІ Європейських ігор у Мінську.

Джерело - XSPORT.

#Бондаренко, #Європейські Ігри
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