Бондаренко більше не виступатиме на Європейських іграх у Мінську

Проблеми зі здоров'ям далися взнаки

Український легкоатлет Богдан Бондаренко не виступатиме у півфіналі командних змагань на Європейських іграх.

Про це повідомляє XSPORT.

Бондаренко потрапив до складу збірної в останній момент, після того, як набрав змагальну форму, а Дмитро Дем'янюк отримав травму.

У кваліфікації Європейських ігор Бондаренко взяв бронзову висоту 2,21 метра, але не зумів показати золотий результат - 2,28 метра, двічі збивши планку.

Після виступу Богдан зізнався, що мав проблеми зі здоров'ям і роздумував над тим, щоб і зовсім не виходити в сектор.

У підсумку, Бондаренко не прийме участь в півфіналі командних змагань, а його місце займе Андрій Проценко , який разом з командою знаходиться в Мінську.

У свою чергу, бронзовий призер Європейських ігор вранці 25 червня вже прилетить до Києва. Вболівальники і журналісти можуть зустріти Бондаренко о 08:00 в Борисполі в термінал D.

Нагадаємо, у секторі стрибків у висоту на мінському стадіоні Динамо українець здобув бронзову нагороду.

Раніше повдіомляли, що Марина Бех-Романчук здобула бронзову нагороду ІІ Європейських ігор у Мінську.

Джерело - XSPORT.