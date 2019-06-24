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Названо розміри призових за медалі Європейських ігор для українців

Сьогодні 15:43 150 0
Золота медаль принесе українським спортсменам 50 тисяч гривень
Названо розміри призових за медалі Європейських ігор для українців
Стали відомі розміри преміальних для українських спортсменів за завоювання медалей на Європейських Іграх-2019.
 
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook.
 
Зокрема, держава виплатить за золоту медаль 50 тисяч гривень, за срібні нагороди - по 40 тисяч, а за бронзові - 25 тисяч гривень.
 
"Якщо один спортсмен завоював кілька нагород, він отримає заслужені призові за кожну з них. Наприклад, за дві бронзові медалі спортсмен отримає 50 000 гривень, за два золота - 100 тисяч гривень і т.д.", - написав міністр.
 
Нагадаємо, українські легкоатлети перемогли у змішаній комбінованій естафеті (800м - 600м- 400м - 200м) та у змішаній естафеті 4х400 м.

Джерело - sport.ua.

#Європейські Ігри, #Жданов
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