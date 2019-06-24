Названо розміри призових за медалі Європейських ігор для українців

Золота медаль принесе українським спортсменам 50 тисяч гривень

Стали відомі розміри преміальних для українських спортсменів за завоювання медалей на Європейських Іграх-2019.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, держава виплатить за золоту медаль 50 тисяч гривень, за срібні нагороди - по 40 тисяч, а за бронзові - 25 тисяч гривень.

"Якщо один спортсмен завоював кілька нагород, він отримає заслужені призові за кожну з них. Наприклад, за дві бронзові медалі спортсмен отримає 50 000 гривень, за два золота - 100 тисяч гривень і т.д.", - написав міністр.

Джерело - sport.ua.