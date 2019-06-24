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Бондаренко: Відчуття відповідальності зашкалювало

Сьогодні 10:53 657 0
Бондаренко радий завоювати медаль
Бондаренко: Відчуття відповідальності зашкалювало

Бронзовий призер Мінська-2019 у стрибках в висоту Богдан Бондаренко відчував велику відповідальність.

Про це він сказав прес-службі НОК України.

"Формат змагань такий, що відчуття відповідальності зашкалює. Адже від кожного залежить результат всієї великої легкоатлетичної команди. Я задоволений тим, що приніс необхідні очки в загальну скарбничку. І безперечно, радий завоювати медаль на Європейських іграх", – поділився Богдан Бондаренко.

Нагадаємо, у секторі стрибків у висоту на мінському стадіоні "Динамо" українець показав результат 2 м 21 см.

Раніше повдіомляли, що Марина Бех-Романчук здобула бронзову нагороду ІІ Європейських ігор у Мінську.

Джерело - НОК України.

#Бондаренко, #легка атлетика
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