Українські гімнастки здобули срібні нагороди на Європейських іграх

Срібло у групових вправах

У вправах з трьома обручами та двома парами булав наші дівчата поступилися лише гімнасткам з Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Наша граційна п’ятірка у складі Анастасії Возняк, Аліни Бихно, Тетяни Довженко, Валерії Юзьвяк та Діани Мижерицької з комфортним результатом – 26.375 впевнено розташувалася на другому рядку з відривом від переможниць лише у 0,75 бала. "Золото" дісталося гімнасткам з Білорусі, виступ яких судді оцінили у 26,450 бала.

Нагадаємо, Влада Нікольченко двічі сходила на третю сходинку п'єдесталу завдяки успішним виступам у вправах з обручем та булавами.

Джерело - НОК України.