Мій профіль
Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова
Сьогодні 18:41 1297
Сіренко - Бахтов: огляд бою
Сьогодні 20:30 454
Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках
Сьогодні 15:55 1313
Футболіст збірної Люксембургу відмовився переходити в Динамо
Сьогодні 15:26 1192
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Сьогодні 12:55 397
Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ
Сьогодні 11:55 1647
Караваєв стане гравцем Динамо
Сьогодні 11:25 1363
Усик - обов'язковий претендент на чотири пояси в суперважкій вазі
Сьогодні 09:55 814
Сапсай - чемпіонка Європейських ігор-2019
Вчора 21:40 958
Зантарая здобув золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 19:15 605
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:07 Автоспорт Гамільтон: протягом багатьох років приймалися неправильні рішення 176
21:51 Футбол Сенегал переміг Танзанію на Кубку африканських націй 267
21:39 Футбол Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони 287
21:22 Єдиноборства Україна завоювала 9 нагород на чемпіонаті Європи 300
21:17 Блог Мілевський заткнув фаната Шахтаря 496
21:08 Інше Москальова - віце-чемпіонка Європейських ігор-2019 362
20:55 Футбол ПСЖ відмовився продавати Неймара Барселоні 372
20:43 Гімнастика Українські гімнастки здобули срібні нагороди на Європейських іграх 566
20:30 Блог Сіренко - Бахтов: огляд бою 454
20:25 Інше Ковальська: Європейські ігри - це маленька Олімпіада 280
20:07 Футбол Шевченко зіграє на Сантьяго Бернабеу 1086
19:55 Футбол Манджукич може змінити клуб 422
19:42 Футбол Червенков: для вирішення серйозних завдань нам не обійтися без підсилення 394
19:26 Футбол Збірна Марокко завдяки автоголу здобула перемогу на Кубку африканських націй 422
19:10 Інше Українська самбістка здобула бронзову нагороду на Європейських іграх 431
18:56 Автоспорт Гамільтон виграв Гран-прі Франції 458
18:41 Бокс Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова 1297
18:22 Теніс Ястремська програла на турнірі у Великобританії 553
18:11 Футбол Нападник СК Дніпро-1: Думаю, що суперники в УПЛ нас вже побоюються 482
17:57 Футбол Львів може підписати півзахисника Локомотиву 771
17:40 Єдиноборства Українець став чемпіоном Європи з MMA 538
17:29 Гімнастика Нікольченко: Це була репетиція перед Токіо 389
17:20 Бокс Сіренко - Бахтов: онлайн-трансляція. НАЖИВО 991
17:14 Теніс Австралійка стане першою ракеткою світу 668
16:58 Гімнастика Українка здобула другу бронзову нагороду на Європейських іграх 418

Українські гімнастки здобули срібні нагороди на Європейських іграх

Сьогодні 20:43 566 0
Срібло у групових вправах
Українські гімнастки здобули срібні нагороди на Європейських іграх

У вправах з трьома обручами та двома парами булав наші дівчата поступилися лише гімнасткам з Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Наша граційна п’ятірка у складі Анастасії Возняк, Аліни Бихно, Тетяни Довженко, Валерії Юзьвяк та Діани Мижерицької з комфортним результатом –  26.375 впевнено розташувалася на другому рядку з відривом від переможниць лише у 0,75 бала. "Золото" дісталося гімнасткам з Білорусі, виступ яких судді оцінили у 26,450 бала.

Нагадаємо, Влада Нікольченко двічі сходила на третю сходинку п'єдесталу завдяки успішним виступам у вправах з обручем та булавами.

Джерело - НОК України.

#гімнастика, #Європейські ігри
Коментарі ()