Але Коростильов і Конарьова змогли пробитися в наступний етап

У перший день змагань з кульової стрільби на Європейських іграх-2019 сталася неприємна для збірної України сенсація.

Про це повідомляє xsport.ua.

У стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар володарі світового рекорду Олена Костевич і Олег Омельчук не зуміли подолати кваліфікацію, зайнявши десяте місце з результатом 572 (191+191+190).

Однак у наступний раунд змагань все ж пройшли представники України. Павло Коростильов і Поліна Конарьова посіли шосте місце у відборі з результатом 574 (192+190+192).

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Також з'явився календар змагань.

Джерело - xsport.ua.