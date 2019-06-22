У перший день змагань з кульової стрільби на Європейських іграх-2019 сталася неприємна для збірної України сенсація.
Про це повідомляє xsport.ua.
У стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар володарі світового рекорду Олена Костевич і Олег Омельчук не зуміли подолати кваліфікацію, зайнявши десяте місце з результатом 572 (191+191+190).
Однак у наступний раунд змагань все ж пройшли представники України. Павло Коростильов і Поліна Конарьова посіли шосте місце у відборі з результатом 574 (192+190+192).
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Також з'явився календар змагань.
Джерело - xsport.ua.