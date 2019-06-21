Українка завоювала три медалі на змаганнях у Кореї

Черговий успіх талановитої спортсменки

Українка Христина Погранична завоювала три медалі на змаганнях з художньої гімнастики в Кореї. 16-річна спортсменка здобула два золота та одну бронзу.

У перший день змагань українська гімнастка перемогла у вправі з обручем, а також посіла третє місце у вправі з м'ячем.

На другий день Погранична здобула золото у вправі з булавами. Лише у вправі зі стрічкою українка залишилася без медалі, посівши 5-ю позицію.

На змаганнях в Кореї виступала ще одна українка - Ганна Собещакова, але їй завоювати медаль не вдалося.

Турнір Korea Cup проходив з 18 по 19 червня.

Раніше в Мексиці Погранична зуміла завоювати золото.

Джерело - Чемпіон.