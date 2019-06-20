Прапороносцем України на церемонії відкриття ІІ Європейських ігор стане легендарний український стрілець

На церемонії відкриття ІІ Європейських ігор-2019 у Мінську визначився прапороносець збірної України.

Про це йдеться на офіційному сайті НОК України.

21 червня почесну місію нести український прапор на урочистій церемонії відкриття ІІ Європейських ігор-2019 у Мінську довірено найдосвідченішому спортсмену збірної, Олімпійському чемпіону Ігор в Сіднеї-2000, володарю Олімпійського рекорду, триразовому рекордсмену світу та володарю 9 нагород Кубка світу зі стендової стрільби Миколі Мільчеву.

Мільцев заявив, що безмежно радий знову перебувати у стані спортивної сім'ї України.

"Дійсно, дуже радий знову бути у складі збірної країни. Вдвічі приємніше, що мені довірили виконати таку відповідальну місію – нести прапор України на церемонії відкриття мультиспортивного форуму. Щиро вдячний за цю довіру! Зичу усім нашим спортсменам успіхів та вдалого виступу у Мінську-2019", - сказав Микола Мільчев.

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