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Українська гімнастка знялася у фотосесії для Cosmopolitan

Сьогодні 13:53 377 0
Анастасія Возняк готується до виступів на Європейських іграх
Українська гімнастка знялася у фотосесії для Cosmopolitan

Капітан збірної команди України з художньої гімнастики у групових вправах Анастасія Возняк знялася у фотосесії для жіночого глянцю Cosmopolitan.

"Професійно займаючись спортом, ти будуєш своє майбутнє - у мене вже є професія. Але водночас, у мене абсолютно немає вільного часу, я не можу зайнятися своїми справами навіть у вихідні, пропустити тренування або працювати упівсили. Не буду оригінальною, але моя найближча мета - Олімпіада в Токіо.

Від виступів я отримую лише задоволення. Це кайф - відчувати підтримку публіки й знати, що твої близькі люди знаходяться в залі та вболівають за тебе. Коли я стою на п'єдесталі й згадую всю підготовку до змагань, розумію, що зробила все правильно. Що все було не дарма", - сказала Возняк.

Найближчими змаганнями для Возняк і збірної України стануть Європейські ігри. У групових вправах нашу команду представлятимуть Возняк, Валерія Юзвяк, Діана Міжеріцька, Тетяна Довженко, Аліна Бихно, в індивідуальних - Влада Нікольченко. Змагання з художньої гімнастики пройдуть 22 і 23 червня.

Нагадаємо, Українські гімнастки виграли три золота на Гран-прі в Ізраїлі.

Також, Україна отримала Офіційний прапор проведення Євро-2020 з художньої гімнастики.

Джерело - Чемпіон.

#Возняк, #художня гумнастика, #Cosmopolitan
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