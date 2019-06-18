Українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу

Український кікбоксер тріумфував на Кубку світу в Італії

Українець Любомир Каналош здобув ефектну перемогу на Кубку світу з кікбоксингу WAKO, який проходив в Італії.

Про це розповів тренер Любомира Ігор Шимоняк.

У фінальній сутичці Каналош зустрічався із представником Росії Даніїлом Гордєєвим. Українець достроково завершив бій у другому раунді, коли відправив суперника у нокаут.

"У принциповому для нас і взагалі поєдинку проти представника Росії на Кубку Світу з кікбоксингу WAKO в Італії Ріміні Любомир виконав задачу на 100% та закінчив достроково у другому раунді", – розповів тренер.

Нагадаємо, Харлан виграла чемпіонат Європи.

Джерело - prozak.info.