Українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу

Українець Любомир Каналош здобув ефектну перемогу на Кубку світу з кікбоксингу WAKO, який проходив в Італії.
Про це розповів тренер Любомира Ігор Шимоняк.
У фінальній сутичці Каналош зустрічався із представником Росії Даніїлом Гордєєвим. Українець достроково завершив бій у другому раунді, коли відправив суперника у нокаут.
"У принциповому для нас і взагалі поєдинку проти представника Росії на Кубку Світу з кікбоксингу WAKO в Італії Ріміні Любомир виконав задачу на 100% та закінчив достроково у другому раунді", – розповів тренер.
Нагадаємо, Харлан виграла чемпіонат Європи.
Джерело - prozak.info.