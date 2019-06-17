Наставник збірної України: матч проти Чорногорії став найгіршим

Збірна України вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2020 з гандболу.

Про це повідомляє офіційний федерації гандболу України.

Наставник збірної Сергій Бебешко поділився своїми емоціями щодо виходу та оцінив виступи у відбірному турнірі.

"Підсумки потрібно підбивати зважаючи на склад, в якому ми граємо: хтось травмований, хтось не може приїхати на збори. На жаль, ми нічого з цим зробити не можемо. У нас був ударний перший збір, після якого ми гідно зіграли в стартовому турі проти Данії і впевнено вдома перемогли Чорногорію. У двох наступних іграх – у квітні – ми двічі перемогли Фарерські острови. Наша збірна провела непогані матчі особливо зважаючи на те, що нам довелось грати з різницею у два дні, з переїздом. Але ми виконали своє завдання. В літніх же матчах, як ми і опасалися, через травми чимало гравців не змогли приїхати. Склад був послаблений. І все ж у нас вийшла непогана гра проти Данії. Що ж до матчу проти Чорногорії, то він став найгіршим за увесь відбір. Але, на щастя, все для нас мало щасливий кінець", - зазначив Сергій Бебешко.