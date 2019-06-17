Українка фінішувала у першій трійці на етапі Діамантової ліги

У Мароко українська легкоатлетка здобула бронзову нагороду

Українка Ольга Ляхова стала третьою з бігу на 800 метрів на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко).

Про це повідомляє офіційний сайт легкої атлетики України.

Ляхова, прискорившись на фініші, зуміла обігнати суперниць і фінішувала третьою. При цьому українка показала найкращий час нинішнього сезону – 2.00,35 хв. Першою стала кенійка Неллі Джепкосгей (1.59,50 хв).

Нагадаємо, що на етапі Діамантової ліги у Рабаті перемогу зі стрибків у висоту здобув українець Богдан Бондаренко. Він здобув свою другу поспіль перемогу в рамках легкоатлетичної серії-2019 - минулий його виступ завершився тріумфом в Римі.

Джерело - uaf.org.ua.