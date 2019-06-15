Збірна України перемогла Білорусь та вийшла у плей-оф Золотої Євроліги

Українським волейболістам вдалося пройти в наступний раунд

Сьогодні, 15 червня, чоловіча збірна України з волейболу перемогла Білорусь у заключному матчі групового етапу Золотий Євроліги. Перед матчем українці поступалися сьогоднішньому супернику два очка.

Протягом всього матчу на майданчику була запекла боротьба. Білорусь виграла перший сет, але українським волейболістам вдалося взяти дві наступні партії. У четвертому сеті білорусам вдалося зрівняти рахунок, але вирішальна п'ята партія залишилася за Україною.

Таким чином, Україна за підсумками групового етапу посіла перше місце, випередивши Білорусь всього на одне очко. Українці завдяки трьом домашнім перемогам поспіль зуміли пробитися в плей-оф Золотий Євроліги.

Золота Євроліга - 2019

Чоловіки

6 тур

15 червня

Україна — Білорусь 3:2 (23:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:11)

Нагадаємо, Олег Плотницький став гравцем Перуджі.

Також, жіноча збірна програла Словаччині та може не вийти в плей-оф Золотої Євроліги.

Джерело - Чемпіон.