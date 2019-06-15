Жіноча збірна України поступилася Словаччині у Золотій Євролізі

Жіноча збірна України з волейболу програла команді Словаччини в шостому турі Золотий Євроліги. Перед зустріччю українки очолювали групу А, але тепер можуть втратити лідерство.
Перший сет залишився за Словаччиною, яка у впертій боротьбі перемогла 27:25. У другій партії сильнішою була вже Україна - 25:21. Розвинути успіх українкам не вдалося і вони поступилися суперницям в третьому і четвертому сетах.
Таким чином, Україна завершує груповий етап на першому місці з 12 очками, але українок в разі перемоги обійде збірна Чехії. Чешки сьогодні грають проти Швеції - головного аутсайдера змагань. Відзначимо, що в плей-оф виходить лише переможець групи.
Золота Євроліга - 2019
6-й тур
Жінки
Група А
15 червня
Словаччина - Україна 3:1 (27:25, 21:25, 25:20, 25:14)
Нагадаємо, матч першого кола завершився переконливою перемогою синьо-жовтих над Швецією.
Також повідомлялося, жіноча збірна України з волейболу програла Чехії і втратила лідерство в групі Золотої Євроліги.
Джерело - Чемпіон.