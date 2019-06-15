У Німеччині українські спортсменки показали високу майстерність

Українка Ольга Ляхова стала переможцем традиційного міжнародного турніру Anhalt 2019. Турнір пройшов у Дессау-Росслау в Німеччині вже у 21-й раз.

Відомо, що Ольга фінішувала першою на дистанції 800 м з результатом 2.01,20. Німкеню Катаріну Трост вона випередила на 16 сотих секунди.

Ще одну нагороду виграла стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук. Останнім стрибком вона взяла кордон 6,85 м, виконавши тим самим олімпійський норматив. Випередила її лише німкеня Малайка Михамбо (7,05 м). Сергій Смелик здобув перемогу у фіналі на стометрівці (10,35 с). А Христина Стуй стала шостою у жіночому фіналі на цій же дистанції (11,86 с).

Джерело - Чемпіон.