Левченко й досі не виконала норматив на Олімпіаду-2020

13 червня в Осло пройшов п'ятий етап Діамантової ліги, на якому виступили п'ять представниць України.

Найбільші надії були пов'язані зі стрибками у висоту, де брали участь - Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, однак жодній з українок у першу трійку застрибнути не вдалося. Геращенко і Левченко продемонстрували результат 1,94 м, посівши п'яте і шості місця відповідно. Магучіх стала дев'ятою (1,85 м).

Левченко показала свій сізон бест, проте все ще не виконала норматив на Олімпіаду-2020 року, який становить 1,96 м. Норматив можна виконати до 29 червня 2020 року.

Перемогла у стрибках у висоту росіянка Марія Ласіцкєнє, яка показала найкращий результат сезону у світі - 2,01 м.

У потрійному стрибку Ольга Саладуха з результатом 14,30 метрів посіла шосте місце. Таке ж місце в бігу з бар'єрами посіла Анна Рижикова.

Нагадаємо, що юна українка претендує на звання найкращої легкоатлетки місяця в Європі.

Раніше Левченко виграла срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Джерело - Чемпіон.