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Україна знищила збірну Чехії у матчі в рамках Золотої Євроліги

Вчора 22:10 293 0
Хлопці за один крок до Фіналу чотирьох
Україна знищила збірну Чехії у матчі в рамках Золотої Євроліги

Національна збірна України без свого капітана Олега Плотницького впевнено переграла суперників з Чехії 3:0.

Українські волейболісти не залишили суперникам шансів ні в одному з сетів, відплативши за образливу гостьову поразку. Особливо варто відзначити заключний відрізок гри, який завершився з перевагою української збірної.

Золота Євроліга - 2019

Чоловіки

5 тур

12 червня

Україна - Чехія 3:0 (25:20, 25:20, 25:13)

Тепер для виходу у Фінал чотирьох української збірної залишилося обіграти Білорусь.

Нагадаємо, Олег Плотницький став гравцем Перуджі.

Також, жіноча збірна перемогла Швецію в однойменному турнірі.

Джерело - Чемпіон.

#збірна України, #Золота Євроліга
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