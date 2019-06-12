Україна знищила збірну Чехії у матчі в рамках Золотої Євроліги

Хлопці за один крок до Фіналу чотирьох

Національна збірна України без свого капітана Олега Плотницького впевнено переграла суперників з Чехії 3:0.

Українські волейболісти не залишили суперникам шансів ні в одному з сетів, відплативши за образливу гостьову поразку. Особливо варто відзначити заключний відрізок гри, який завершився з перевагою української збірної.

Золота Євроліга - 2019

Чоловіки

5 тур

12 червня

Україна - Чехія 3:0 (25:20, 25:20, 25:13)

Тепер для виходу у Фінал чотирьох української збірної залишилося обіграти Білорусь.

Нагадаємо, Олег Плотницький став гравцем Перуджі.

Також, жіноча збірна перемогла Швецію в однойменному турнірі.

Джерело - Чемпіон.