Жіноча збірна України знову розгромила Швецію у Золотій Євролізі

Україна знову розгромила Швецію у Золотій Євролізі. Нашій команді належить вирішальний матч за вихід у Фінал чотирьох.
Жіноча збірна України з волейболу розгромила Швецію у матчі п'ятого туру групового етапу Золотий Євроліги.
Поєдинок пройшов у Запоріжжі. Українки з самого старту почали домінувати і виграли перші дві партії з однаковим рахунком - 25:10. У третьому сеті Гарій Єгіазаров вирішив трохи поберегти лідерів і шведки зуміли набрати 17 очок.
При цьому наставник української команди залучив у матчі всіх 14-ох гравців, які були в заявці — це досить рідкісне явище для волейболу.
Золота Євроліга - 2019
5-й тур
Жінки
Група А
12 червня
Україна - Швеція 3:0 (25:10, 25:10, 25:17)
Нагадаємо, матч першого кола також завершився переконливою перемогою синьо-жовтих.
Також повідомлялося, жіноча збірна України з волейболу програла Чехії і втратила лідерство в групі Золотої Євроліги.
Джерело - Чемпіон.