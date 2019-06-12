Жіноча збірна України знову розгромила Швецію у Золотій Євролізі

Наша команда за один крок до виходу у Фінал чотирьох

Україна знову розгромила Швецію у Золотій Євролізі. Нашій команді належить вирішальний матч за вихід у Фінал чотирьох.

Жіноча збірна України з волейболу розгромила Швецію у матчі п'ятого туру групового етапу Золотий Євроліги.

Поєдинок пройшов у Запоріжжі. Українки з самого старту почали домінувати і виграли перші дві партії з однаковим рахунком - 25:10. У третьому сеті Гарій Єгіазаров вирішив трохи поберегти лідерів і шведки зуміли набрати 17 очок.

При цьому наставник української команди залучив у матчі всіх 14-ох гравців, які були в заявці — це досить рідкісне явище для волейболу.

Золота Євроліга - 2019

5-й тур

Жінки

Група А

12 червня

Україна - Швеція 3:0 (25:10, 25:10, 25:17)

Нагадаємо, матч першого кола також завершився переконливою перемогою синьо-жовтих.

Також повідомлялося, жіноча збірна України з волейболу програла Чехії і втратила лідерство в групі Золотої Євроліги.

Джерело - Чемпіон.