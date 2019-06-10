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Бібер визвав відомого актора на бій за правилами ММА

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Бібер визвав відомого актора на бій за правилами ММА

Популярний канадський співак Джастін Бібер викликав на бій відомого американського кіноактора Тома Круза на бій за правилами ММА. 

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Крім того, артист закликав президента UFC Дану Вайта зайнятися організацією цього поєдинку.

"Я хочу кинути виклик Тому Крузу, щоб битися в октагоні. Том, якщо не приймеш виклик, значить, ти злякався і ніколи від цього не відмиєшся. Хто готовий організувати бій? Дана Вайт?" - повідомив Бібер.

Том Круз має свою зірку на голлівудській Алеї слави. Американець тричі був номінований на премію Оскар.

Нагадаємо, Фергюсон кинув виклик Нурмагомедову та Мак-Грегору.

Також, Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні.

Джерело - Чемпіон.

#Бібер, #Круз, #ММА
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