Бібер визвав відомого актора на бій за правилами ММА

"Я хочу кинути виклик Тому Крузу, щоб битися в октагоні. Том, якщо не приймеш виклик, значить, ти злякався і ніколи від цього не відмиєшся. Хто готовий організувати бій? Дана Вайт?" - повідомив Бібер.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?