Фергюсон кинув виклик Нурмагомедову та Мак-Грегору

Колишній чемпіон UFC Тоні Фергюсон після перемоги над Дональдом Серроне, в черговий раз викликав на бій Хабіба Нурмагомедова і Конора Мак-Грегора. До слова, американцеві все одно з ким виходити на ринг.

Про своє рішення заявив сам боєць на прес-конференції після бою.

"У мене 12 перемог поспіль. Це я повинен вибирати з ким мені битися. Я являюсь чортовим чемпіоном. Якщо Пор'є не впорається з Хабібом, то це зроблю я. Що стосується Мак-Грегора, то я хотів би з ним вийти в Октагон", - заявив Фергюсон.

Нагадаємо, В UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є.

Також, Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні.

Джерело - Чемпіон.