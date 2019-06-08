Збірна України впевнено обіграла Фінляндію в 4 турі Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України здобула впевнену перемогу над збірною командою Фінляндії в четвертому турі Золотої Євроліги.

Українські волейболісти впевнено виграли в першому сеті 25:16. У другій і третій партії Україна також була сильнішою.

В іншому матчі групи Чехія вдома обіграла Білорусь (3:1). Таким чином, Україна залишається на третьому місці, але відставання від лідера складає всього 2 пункти.

У плей-оф виходить лише переможець групи.

Золота Євроліга

Чоловіки

Група С

4 тур

Україна - Фінляндія 3:0 (25:16, 25:20, 25:23)

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу програла Чехії і втратила лідерство в групі Золотої Євроліги.

Також, український волейболіст може продовжити кар'єру в Росії.

Джерело - Чемпіон.