Збірна України впевнено обіграла Фінляндію в 4 турі Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України здобула впевнену перемогу над збірною командою Фінляндії в четвертому турі Золотої Євроліги.
Українські волейболісти впевнено виграли в першому сеті 25:16. У другій і третій партії Україна також була сильнішою.
В іншому матчі групи Чехія вдома обіграла Білорусь (3:1). Таким чином, Україна залишається на третьому місці, але відставання від лідера складає всього 2 пункти.
У плей-оф виходить лише переможець групи.
Золота Євроліга
Чоловіки
Група С
4 тур
Україна - Фінляндія 3:0 (25:16, 25:20, 25:23)
Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу програла Чехії і втратила лідерство в групі Золотої Євроліги.
Також, український волейболіст може продовжити кар'єру в Росії.
Джерело - Чемпіон.