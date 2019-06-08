IAAF продовжила відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики

Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) прийняла рішення продовжити дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
Про це повідомляє французьке інформаційне агентство AFP з посиланням на власні джерела.
Таким чином, атлети з Росії зможуть виступати на міжнародних змаганнях тільки після отримання відповідного дозволу і в статусі нейтральних спортсменів без прапора.
Відзначимо, що членство ВФЛА в IAAF було призупинено ще в листопаді 2015 року через допінгові скандали навколо Росії.
Нагадаємо, хокеїста збірної Росії зняли на відео з наркотиками.
Також, російську збірну можуть не допустити на Олімпіаду-2020.
Джерело - xsport.ua.