IAAF продовжила відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики

Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) прийняла рішення продовжити дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Про це повідомляє французьке інформаційне агентство AFP з посиланням на власні джерела.

Таким чином, атлети з Росії зможуть виступати на міжнародних змаганнях тільки після отримання відповідного дозволу і в статусі нейтральних спортсменів без прапора.

Відзначимо, що членство ВФЛА в IAAF було призупинено ще в листопаді 2015 року через допінгові скандали навколо Росії.

Нагадаємо, хокеїста збірної Росії зняли на відео з наркотиками.

Також, російську збірну можуть не допустити на Олімпіаду-2020.

Джерело - xsport.ua.