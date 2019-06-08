Україна здобула перше золото на Чемпіонаті Європи

Чемпіонат Європи із вільної боротьби серед юніорів проходить у іспанському місті Понтеведра.

Про це повідомила Асоціація спортивної боротьби України.

Аліна Акобія здобула для збірної України першу золоту нагороду у ваговій категорії до 57 кілограм.

У фіналі українка перемогла Марію Халіду із Білорусі (8:0).

Також срібло завоювала Анастасія Лавренчук (категорія до 65 кг), а бронзові нагороди вибороли Катерина Зелених (62 кг), Марія Винник 50 кг), Романа Вовчак (76 кг), Христина Малявка (68 кг), Вероніка Рябоволова (59 кг).

Джерело - Чемпіон.