Сестри Музичук переграли росіянок на турнірі претенденток

Українки синхронно здобули перемоги

Українські шахістки Анна і Марія Музичук здобули перемоги в шостому раунді турніру претенденток на матч за звання чемпіонки світу, який відбувається у Казані.

Анна обіграла росіянку Валентину Гуніну, а Марія виграла у ще однієї представниці Росії Олександри Костенюк. Для обох українок ці перемоги стали першими на турнірі.

У сестер Музичук в активі тепер по 2,5 очки, у таблиці змагань вони ділять 3-7 місця. Нагадаємо, по ходу турніру шахістки зіграють одна проти одної у два кола. Переможниця зустрінеться з чинною чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь.

Нагадаємо, Музичук і Коробов визнані найкращими шахістами України у 2018 році.

Джерело - unian.