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Жіноча збірна України виборола срібло на чемпіонаті Європи

Сьогодні 19:51 1384 0
Жіноча збірна України виборола срібло на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах у складі Інни Бровко, Анни Деркач, Дар'ї Варфоломєєвої і Влади Харькової посіла друге місце на чемпіонаті Європи U-23 в болгарському Пловдиві.

Українки отримали третій номер посіву, завдяки чому стартували відразу в 1/4 фіналу. На цій стадії наші фехтувальниці виявилися сильнішими естонок, перемігши суперниць з рахунком 45:30.

У наступному ж бою Бровко, Харкова, Варфоломеєва і Деркач в напруженому протистоянні виграли у Польщі. Перед виходом на доріжку Бровко і Анни Мрошчак українські шпажистки поступалися чотири уколи - 33:37. За час поєдинку з Мрошчак Інна не тільки скоротила розрив, але і привела команду до перемоги - українка завдала 12 уколів проти 5-ти у польки.

У фіналі наша збірна не змогла зломити опір італійок. В середині зустрічі італійська команда почала відриватися від наших спортсменок, і за підсумком бою обіграла їх з перевагою в 13 пунктів - 42:29.

Таким чином Деркач, Бровко, Варфоломеєва і Харкова стали другими і принесли Україні першу медаль континентальної першості в Болгарії.

Нагадаємо, Олімпійська чемпіонка з фехтування перемогла на міжнародному турнірі після тривалої паузи.

Джерело - Чемпіон.

#фехтування, #збірна України, #срібло
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