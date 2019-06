Романчук завоював медаль на етапі Ліги чемпіонів FINA в США

Двоє українців стали призерами третього етапу Ліги чемпіонів FINA з плавання, який проходив в Індіанаполісі, США.

Спочатку Андрій Говоров завоював бронзу на коронній дистанції 50 метрів батерфляєм, після чого виступив ще на 100 метрах, але не зумів піднятися вище четвертого місця - 54.49 секунди (+02.62).

Michael Andrew 🇺🇸 pleases the home crowd in Indianapolis with his solid win in the Men’s 100m Butterfly! 🏄‍♂️ 🤙 Watch it live on 💻 https://t.co/bEozhdW5qV. 💦 #CSS19 #Swimming pic.twitter.com/X1zxLEeh6p