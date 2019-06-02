Російську збірну можуть не допустити на Олімпіаду-2020

Збірна Росії може отримати дискваліфікацію на Олімпіаду-2020 в Токіо через легкоатлета Данила Лисенка, який не з’являвся на допінг-проби.
Про це повідомляє The Times.
У минулому році Міжнародна федерація легкої атлетики дискваліфікувала Лисенка, оскільки він не з’являвся на допінг-проби. Спортсмен пояснюючи свою відсутність надав документи, які підтверджували, що він був хворий.
Джерело британського видання з’ясувало, що спортсмен подав довідку вигаданої клініки.
"Клініка вигадана — від реєстраційних номерів до фальшивих імен лікарів і фальшивих документів. Тут немає клініки", — йдеться в повідомленні.
Під підозру також потрапили представники Федерації легкої атлетики Росії, які могли допомагати легкоатлету.
Джерело видання переконане, що у разі доведення звинувачень збірну Росії відсторонять від Олімпіади у Токіо.
Раніше, збірна України завоювала золоті медалі Кубка Європи з легкої атлетики. Також, російську легкоатлетку, яка видавала себе за українку, дискваліфікували на 12 років.
Джерело - hromadske.ua.